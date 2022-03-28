В России официально можно пользоваться «Фейсбуком»* и «Инстаграмом»*
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21 марта Тверской суд признал корпорацию Meta экстремистской. Также он поддержал блокировку «Фейсбука»** и «Инстаграма»** в стране, однако мессенджером WhatsApp пользоваться пока не запретят — он также принадлежит Meta*.
Сегодня опубликовали мотивировочную часть решения суда и подтвердили, что обычные россияне могут и дальше пользоваться «Фейсбуком»* и «Инстаграмом»* — штрафовать за это никто не будет.
Меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участия в запрещённой законом деятельности.
* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны.
** — Facebook и Instagram запрещены в РФ.
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