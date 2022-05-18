Российская команда BetBoom прошла дальше по мэйджору Dota 2, Team Spirit вылетела

С 16 по 22 мая в Стокгольме проходит плей-офф ESL One Stockholm Dota Major 2022 по Dota 2. Это крупный турнир, участники которого разыгрывают рейтинговые очки для квалификации на чемпионат мира The International.

Из групповой стадии в заключительный этап вышли две российские команды: Team Spirit и BetBoom. Чемпионы The International 2021 стартовали с верхней сетки, однако уступили Tundra и упали в нижнюю. Затем коллектив проиграл beascoast в нижней сетке и покинул ивент, не заработав призовых.

BetBoom всё ещё держится на чемпионате. Она одолела Team Liquid в нижней сетке со счётом 2:1 и смогла пройти в следующий раунд лузеров, где её ждёт beastcoast. У состава Акбара SoNNeikO Бутаева есть шанс отомстить за Spirit. Матч пройдёт 20 мая в 13:00 мск.

ESL One Stockholm Dota Major 2022 проходит в столице Швеции. Общий призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс., победитель заберёт $ 200 тыс.