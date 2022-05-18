«Недостаточно инклюзивных героев»: Activision Blizzard оценила игры про Марио

14 мая мы сообщили о том, что Activision Blizzard представила новый инструмент Diversity Space Tool, который оценивает игровых персонажей по их разнообразию. Этим компания взбесила фанатов не на шутку, а масла в огонь подлило издание Kotaku.

Как оказалось, ещё в 2017 году на выставке GDC компания оценивала персонажей Super Mario на инклюзивность. В итоге представительница издательства King, подразделения Activision Blizzard, заключила, что игры про Марио недостаточно разнообразны.

В качестве примеров она привела то, что во франшизе только белые герои с традиционной сексуальной ориентацией, а ещё среди них нет инвалидов. Зато представительница King оценила самого Марио. По словам сотрудницы, он ниже принцессы Пич и выступает итальянцем — эта категория европейцев не самая распространённая.

Судя по всему, Activision Blizzard никогда не перестанут критиковать. Особенно возмутятся фанаты Марио, поскольку это покажется им несуразным.

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