«Недостаточно инклюзивных героев»: Activision Blizzard оценила игры про Марио

14 мая мы сообщили о том, что Activision Blizzard представила новый инструмент Diversity Space Tool, который оценивает игровых персонажей по их разнообразию. Этим компания взбесила фанатов не на шутку, а масла в огонь подлило издание Kotaku.
Как оказалось, ещё в 2017 году на выставке GDC компания оценивала персонажей Super Mario на инклюзивность. В итоге представительница издательства King, подразделения Activision Blizzard, заключила, что игры про Марио недостаточно разнообразны.
В качестве примеров она привела то, что во франшизе только белые герои с традиционной сексуальной ориентацией, а ещё среди них нет инвалидов. Зато представительница King оценила самого Марио. По словам сотрудницы, он ниже принцессы Пич и выступает итальянцем — эта категория европейцев не самая распространённая.
Судя по всему, Activision Blizzard никогда не перестанут критиковать. Особенно возмутятся фанаты Марио, поскольку это покажется им несуразным.
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