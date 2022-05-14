Activision Blizzard снова взбесила фанатов — создала конструктор инклюзивных героев

Activision Blizzard представила новый инструмент Diversity Space Tool, который будет оценивать персонажей по разнообразию. Программа выставляет оценки по различным пунктам, из-за чего фанаты раскритиковали компанию.

В качестве примера компания привела Ану из Overwatch. Героиня получила семь баллов за культуру, потому что она из Египта, семь баллов за возраст и четыре за физические способности из-за отсутствия одного глаза. Также есть оценки за сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

Фанатов компании подобный подход возмутил. Люди не понимают, как ПО может оценить ориентацию героев и тем более выставить за это баллы. Некоторые в шутку назвали это настоящим соревнованием.

Позже Activision Blizzard отредактировала публикацию и извинилась перед расстроенными фанатами. В компании отметили, что инструмент пока не используется в разработке. ПО создали в 2016 году, и оно находится на стадии тестирования, а решения всегда будут принимать разработчики.

Целью инструмента станет поиск неосознанной предвзятости по каким-либо показателям на фоне существующих норм. Созданием ПО занималась студия King, и его уже тестируют некоторые разработчики Activision Blizzard.

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