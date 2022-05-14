Activision Blizzard снова взбесила фанатов — создала конструктор инклюзивных героев

Activision Blizzard представила новый инструмент Diversity Space Tool, который будет оценивать персонажей по разнообразию. Программа выставляет оценки по различным пунктам, из-за чего фанаты раскритиковали компанию.
В качестве примера компания привела Ану из Overwatch. Героиня получила семь баллов за культуру, потому что она из Египта, семь баллов за возраст и четыре за физические способности из-за отсутствия одного глаза. Также есть оценки за сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.
Фанатов компании подобный подход возмутил. Люди не понимают, как ПО может оценить ориентацию героев и тем более выставить за это баллы. Некоторые в шутку назвали это настоящим соревнованием.
Позже Activision Blizzard отредактировала публикацию и извинилась перед расстроенными фанатами. В компании отметили, что инструмент пока не используется в разработке. ПО создали в 2016 году, и оно находится на стадии тестирования, а решения всегда будут принимать разработчики.
Целью инструмента станет поиск неосознанной предвзятости по каким-либо показателям на фоне существующих норм. Созданием ПО занималась студия King, и его уже тестируют некоторые разработчики Activision Blizzard.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 мая 2022
-
14:48
-
13:53
-
13:12
-
12:32
-
11:40
-
11:10
-
10:54
- 13 мая 2022
-
22:09
-
21:26
-
21:13
-
21:00
-
20:44
-
19:58
-
19:23
-
19:03
-
18:37
-
18:17
-
17:40
-
17:39
-
16:58
-
16:54
-
15:54
-
15:53
-
15:21
-
14:58
-
14:40
-
14:32
-
14:08
-
13:45
-
13:38
-
13:06
-
13:05
-
12:26
-
11:55
-
11:20