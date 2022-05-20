В настольной игре раскрыли сюжет четвёртого сезона «Очень странных дел»

Даже самые крупные премьеры в мире кино и телевидения иногда не могут обойтись без сюжетных утечек до выхода той или иной картины. Пользователи сети обратили внимание, что американская сеть магазинов Target начала продавать настольную «Монополию» по четвёртому сезону «Очень странных дел» раньше времени. Её можно приобрести за $ 28, или около 1700 рублей.

Как отмечает The Hollywood Reporter, в описании ко многим карточкам есть как совсем небольшие, так и довольно крупные сюжетные спойлеры предстоящих событий. Тем временем об утечке уже узнали шоураннеры сериала братья Дафферы, которые восприняли её «невероятно болезненно». И их можно понять, ведь они стараются сохранить интригу сезона до последнего, однако в данном случае от них зависит далеко не всё.

Та самая «Монополия»

Премьера четвёртого сезона «Очень странных дел» состоится уже 27 мая на Netflix. В этот раз его разделят на две части: вторая выйдет 1 июля. А финальный эпизод будет длиться больше двух часов.

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