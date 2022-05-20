Источники: у авторов «Очень странных дел» случился срыв из-за утечки по четвёртому сезону

У создателей сериала «Очень странные дела» братьев Дафферов случился «тотальный срыв» из-за слитых деталей четвёртого сезона. Подробности всячески пытались сохранить в тайне, но они утекли через «Монополию».
The Hollywood Reporter со ссылкой на источник в Netflix сообщило, что с авторами «Очень странных дел» не обсуждали «Монополию» по четвёртому сезону. Продюсеры одобряют большинство рекламных акций, но игра со спойлерами новых эпизодов прошла мимо них.
Фотографии «Монополии» с деталями четвёртого сезона сериала появились в апреле. Опубликовавшие их утверждают, что купили игру у розничного продавца, хотя сейчас её можно найти только на eBay. Пользователи Reddit сообщили, что на карточках появились важные спойлеры.
Первая часть четвёртого сезона «Очень странных дел» выйдет 27 мая в сервисе Netflix, а вторая — 1 июля. Авторы сообщили, что каждая серия будет длиться не менее часа. Недавно стало известно об огромных тратах на каждый эпизод шоу.
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