Режиссёр «Игры в кальмара» работает над сатирическим шоу об успехе сериала

Если верить данным издания Deadline, режиссёр «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк разрабатывает сатирическое шоу об успехе сериала. Свой проект он назвал забавно — «Лучший сериал на планете».

Дон Хёк расскажет, как придумал концепцию сериала, а также о непростом пути к такому всемирному успеху. Постановщик отметил, что проект ещё на очень ранней стадии, поэтому сказать про него что-то конкретное пока сложно.

Успех первого сезона оказал на меня огромное давление, и мне снятся кошмары о том, что второй сезон примут не так хорошо.

Пару дней назад Дон Хёк рассказал, что почти закончил переговоры с Netflix по поводу выпуска второго сезона «Игры в кальмара» в 2023-м или 2024-м. У режиссёра уже есть идеи, которые он хочет воплотить.

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