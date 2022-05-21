Выживалку про вампиров V Rising купили более 500 тыс. раз за три дня

Создатели выживания про вампиров под названием V Rising сообщили, что игру купили более 500 тыс. человек за три дня с момента выхода. При этом она доступна только в раннем доступе в Steam.
V Rising вышла в раннем доступе 17 мая и получила в Steam более 7 тыс. отзывов, из которых положительными оказались 87%. Во время релиза в экшен играли в среднем 30-40 тыс. человек, но за пару дней онлайн вырос до 101 тыс.
В V Rising игрок берёт на себя роль вампира, который просыпается после столетий сна. Ему предстоит изучать большой мир, утолять жажду крови и собирать ресурсы, чтобы построить собственный замок. В нём можно собирать последователей и добычу, но за ней могут охотиться другие игроки.
В бою предстоит использовать не только оружие, но и различные заклинания, которые можно комбинировать. Новые навыки дают за победу над сильными врагами.
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