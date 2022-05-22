The International 2022 пройдёт в Сингапуре

Компания Valve объявила место проведения The International 2022 по DOTA 2. Крупнейший киберспортивный турнир пройдёт в Сингапуре, о чём сообщили в эфире мэйджора ESL One Stockholm Dota 2022.

Ранее Valve в социальных сетях несколько раз намекала, где пройдёт The International 2022. Компания выкладывала фотографии с фигурками героев DOTA 2, на которых фанаты разглядели достопримечательности Сингапура.

В этом году The International станет 11-м турниром серии. Предыдущий чемпионат по DOTA 2 прошёл в октябре 2021 года в Бухаресте, Румыния. Победителем стал российский клуб Team Spirit.

Valve пока не назвала даты проведения The International 2022. Вероятно, компания сделает это в августе во время мэйджора PGL Arlington 2022.

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