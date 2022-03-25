Team Spirit переехала в Сербию
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Российский киберспортивный клуб Team Spirit сменил дислокацию. Почти все сотрудники и игроки организации переедут в Белград, Сербия. Мультигейминг рассказал об этом в своих социальных сетях.
Team Spirit открывает офис в Белграде. События, происходящие в мире, вынуждают нас отказаться от планов по расширению инфраструктуры в Москве и сосредоточиться на перемещении сотрудников и команд клуба в Белград.
Уникальной особенностью киберспорта всегда была его доступность. Где бы ты ни жил, чем бы ты ни занимался, во что бы ни верил — двери в киберспорт для тебя всегда были открыты. Однако всё меняется, и одним из этих изменений стала текущая ситуация между Россией и Украиной, откуда родом многие наши игроки и сотрудники. Учитывая все обстоятельства, среди которых есть как практические, так и этические, решение об изменении места дислокации выглядит единственно верным.
У киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. Мы в Team Spirit много лет выстраивали тесную связь с комьюнити по всему миру и верим, что она будет только крепче. Неважно, где ты живёшь и на каком языке говоришь, stay #SPIRITED.
Team Spirit — один из самых известных российских клубов. Его основали в 2015 году в Москве. Главное достижение организации — первое место на The International 2021 по Dota 2.
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