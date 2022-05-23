Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Уилл Поултер не знал, на какую роль прослушивался для «Стражей Галактики 3»

Уилл Поултер не знал, на какую роль прослушивался для «Стражей Галактики 3»
News.myseldon.com
Комментарии

В третьих «Стражах Галактики» Уилл Поултер сыграет нового персонажа для киновселенной Marvel, Адама Уорлока. Недавно актёр дал интервью изданию The Playlist и рассказал забавную историю во время прослушивания на эту роль.

По словам Поултера, у Marvel Studios всё настолько секретно, что он с самого начала не имел понятия о том, на какую роль прослушивается. Об этом актёр узнал гораздо позже.

Я прошёл прослушивание в июне 2021 года. Изначально я не знал, на какого персонажа проходило прослушивание, об этом мне рассказали позже. Я не был хорошо знаком с Адамом Уорлоком, но очень любил «Стражей Галактики».
Как Адам Уорлок выглядел в комиксах

Как Адам Уорлок выглядел в комиксах

Адам Уорлок — герой, который дебютировал в комиксах Marvel. Там у него был камень души — один из камней бесконечности, с помощью которого Адам сражался с врагами и помогал другим героям. В киновселенной Marvel камень души считается уничтоженным.

«Стражи Галактики 3» представят знакомый состав команды в последний раз. Фильм должен выйти 5 мая 2023 года.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022