Уилл Поултер не знал, на какую роль прослушивался для «Стражей Галактики 3»

В третьих «Стражах Галактики» Уилл Поултер сыграет нового персонажа для киновселенной Marvel, Адама Уорлока. Недавно актёр дал интервью изданию The Playlist и рассказал забавную историю во время прослушивания на эту роль.

По словам Поултера, у Marvel Studios всё настолько секретно, что он с самого начала не имел понятия о том, на какую роль прослушивается. Об этом актёр узнал гораздо позже.

Я прошёл прослушивание в июне 2021 года. Изначально я не знал, на какого персонажа проходило прослушивание, об этом мне рассказали позже. Я не был хорошо знаком с Адамом Уорлоком, но очень любил «Стражей Галактики».

Как Адам Уорлок выглядел в комиксах

Адам Уорлок — герой, который дебютировал в комиксах Marvel. Там у него был камень души — один из камней бесконечности, с помощью которого Адам сражался с врагами и помогал другим героям. В киновселенной Marvel камень души считается уничтоженным.

«Стражи Галактики 3» представят знакомый состав команды в последний раз. Фильм должен выйти 5 мая 2023 года.

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