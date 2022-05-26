Раскрыты продажи ПК-версий God of War, Horizon Zero Dawn и Days Gone

Sony опубликовала отчёт для инвесторов за прошлый фискальный год в открытом доступе. Там довольно много интересной информации, но мы сразу же обратили внимание на слайд, посвящённый продажам бывших эксклюзивов PlayStation на ПК. Данные актуальны на март 2022 года.

Продажи Horizon Zero Dawn на ПК (вышла в августе 2020 года) превысили 2,39 млн копий. Выручка составляет около $ 60 млн.

Продажи Days Gone на ПК (вышла в мае 2021 года) превысили 852 тыс. копий. Выручка составляет около $ 22,7 млн.

Продажи God of War (вышла в январе 2022 года) превысили 971 тыс. копий. Выручка составляет около $ 26,2 млн.

В целом, цифры довольно внушительные. Интересно, что к 2025 году PlayStation планирует довести общую выручку с игр на ПК до 30% от оборота подразделения.

В 2022 году на ПК должен выйти ещё один бывший эксклюзив компании — Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Точной даты выхода у проекта пока нет.

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