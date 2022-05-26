Раскрыты продажи ПК-версий God of War, Horizon Zero Dawn и Days Gone
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Sony опубликовала отчёт для инвесторов за прошлый фискальный год в открытом доступе. Там довольно много интересной информации, но мы сразу же обратили внимание на слайд, посвящённый продажам бывших эксклюзивов PlayStation на ПК. Данные актуальны на март 2022 года.
- Продажи Horizon Zero Dawn на ПК (вышла в августе 2020 года) превысили 2,39 млн копий. Выручка составляет около $ 60 млн.
- Продажи Days Gone на ПК (вышла в мае 2021 года) превысили 852 тыс. копий. Выручка составляет около $ 22,7 млн.
- Продажи God of War (вышла в январе 2022 года) превысили 971 тыс. копий. Выручка составляет около $ 26,2 млн.
В целом, цифры довольно внушительные. Интересно, что к 2025 году PlayStation планирует довести общую выручку с игр на ПК до 30% от оборота подразделения.
В 2022 году на ПК должен выйти ещё один бывший эксклюзив компании — Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Точной даты выхода у проекта пока нет.
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