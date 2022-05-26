Авторы «Мира Дикого Запада» и «Сквозь снег» работают над сериалом про Спиди-гонщика

По данным Deadline, кинокомпания Bad Robot запустила производство сериала по «Спиди-гонщику». Шоу будет основано на одноимённой манге Тацуо Ёсиды, выходившей в 60-х. Сюжет ленты расскажет о гонщике Спиди Рэйсере, который участвует в гонках на специальном автомобиле, созданном его отцом.

Шоураннером выступит Рон Фицджеральд, который работал над «Миром Дикого Запада» и «Перри Мейсоном». Сценаристом выступит Хирам Мартинес, известный по сериалу «Сквозь снег». Премьера «Спиди-гонщика» состоится в сервисе Apple TV+. Даты выхода у шоу пока нет.

Это уже не первая адаптация культовой манги в кино. В 2008 году авторы «Матрицы» сёстры Вачовски выпустили экранизацию «Спиди-гонщика». Лента собрала $ 93 млн в мировом прокате при бюджете в $ 120 млн и получила смешанные отзывы от зрителей.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!