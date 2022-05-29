Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет в Steam? Туда добавили постер шутера

На странице Call of Duty в Steam появился постер Modern Warfare 2 (2022), что может намекать на планы Activision вернуть серию на платформу Valve.



С 2018 года, когда вышла Black Ops 4, франшиза на ПК существовала исключительно в Battle.net от Blizzard.

Если это правда, то вряд ли за решение отвечает Microsoft, которая только к лету 2023 года планирует завершить приобретение Activision Blizzard. Видимо, эксклюзивность шутера в Battle.net больше мешала популярности серии на ПК, нежели способствовала ей.

Новая Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Первый полноценный трейлер должны показать 8 июня, после чего и должны запуститься предварительные заказы. Тогда и станет понятно, вернётся ли франшиза в Steam.

Если Modern Warfare 2 выйдет в Steam, то и Warzone 2 там должна появиться.