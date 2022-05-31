«Звёздные войны» с точными штурмовиками — специалисты показали свою версию Star Wars

Специалисты по визуальным эффектам из студии Corridor Digital выпустили свой новый ролик. В этот раз он посвящён альтернативной вселенной «Звёздных войн», в которой имперским штурмовикам сделали коррекцию зрения.

В результате они больше не промахиваются с нескольких метров и справляются с задачей уничтожения повстанцев без каких-либо проблем. В ролике можно увидеть, насколько легко столь зрячие стрелки справились бы в том числе с Люком Скайуокером и Йодой.

Конечно, промахи штурмовиков — это уже классический мем, однако он не теряет своей актуальности и 45 лет спустя. Судя по всему, в сериале «Оби-Ван Кеноби» никто не планирует нарушать каноны вселенной, так что неточные выстрелы можно будет увидеть и здесь.

Внимание. Ролик предназначен для просмотра лицам старше 18 лет.

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