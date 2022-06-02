Запуск нового PS Plus в Японии порадовал и разочаровал

Sony запустила новый PS Plus в Японии, однако строго позитивным запуск не получился. Начнём традиционно с хороших новостей — в регионе используют игры из NTSC-региона, где традиционная герцовка. Никаких больше 25 FPS там, где должно быть 30 FPS.
Однако это всё ещё не означает, что в США (13 июня) и Европе (22 июня) будут использовать именно NTSC, поскольку там попросту меньше языков — PAL явно используют из-за того, что там доступно больше локализаций.
Перейдём к плохим новостям: линейка игр оказалась практически идентичной азиатскому каталогу — за исключением игр для PS3, которые стримятся. Их в Азии попросту нет. Блогер Mystic посчитал общее число наименований — их примерно 500 (с учётом дублей версий для PS4 и PS5).
Библиотека классических игр для PS1, PS2 и PSP вообще оказалась полностью идентичная Азии, то есть их там не лишь около десяти штук. Это по-настоящему печально, ведь даже сейчас в магазине PS3 в Японии доступно несколько сотен классических игр. А на PS4 и PS5 — лишь десять штук.
Тот же Mystic расстроился, отметив, что вряд ли в США и Европе линейка окажется значительно больше. При этом пока непонятно, где обещанные 700 игр — неужели для оставшихся регионов найдутся ещё 200 наименований?
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