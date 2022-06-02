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Diablo Immortal официально вышла — рассказываем, как играть в России

Diablo Immortal официально вышла — рассказываем, как играть в России
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Diablo Immortal наконец-то полноценно вышла — хоть мобильные версии были доступны ещё днём 1 июня, но на ПК релиз не стали сдвигать на более ранний срок. Теперь же отправиться в Санктуарий могут все желающие.

Однако в России игра официально не вышла. Но мы уже успели подготовить гайды для каждой платформы. Сыграть может каждый желающий, однако на ПК придётся попрощаться со своим родным аккаунтом Battle.net. Что забавно, на Android и iOS российская учётная запись работает без нареканий.

Как играть в Diablo Immortal на ПК

Как играть в Diablo Immortal на ПК в России Как играть в Diablo Immortal на ПК в России

Как играть в Diablo Immortal на Android

Как скачать Diablo Immortal в России для Android? Как скачать Diablo Immortal в России для Android?

Как играть в Diablo Immortal на iOS

Diablo Immortal вышла! Как скачать игру в России для iOS? Diablo Immortal вышла! Как скачать игру в России для iOS?

Сейчас Diablo Immortal официально вышла на iOS и Android, а на ПК проходит открытое тестирование. Разработчики не делятся планами о выходе игры на консолях.

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