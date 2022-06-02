Как играть в Diablo Immortal на ПК в России

Diablo Immortal почти добралась до выхода — мы уже подготовили отдельные гайды для игроков на iOS и Android, а теперь расскажем, что делать владельцам ПК.
К сожалению, из-за ограничений Battle.net сейчас ПК — единственная платформа, где нельзя играть в «Иммортал» со своего российского аккаунта. На iOS и Android можно без проблем подключаться к родной учётной записи. Однако на ПК игра попросту не появляется в библиотеке. Пока с этим ничего не сделать.
Глобально вариант пока только один: создавать новую учётную запись Battle.net за пределами стран под санкциями (не Россию и не Беларусь).
Для этого переходим на сайт магазина и начинаем создание. Тут нас сразу же попросят выбрать регион — избегаем РФ и РБ, выбираем любой другой. Это могут быть США, Казахстан или Германия. Также вводим дату рождения и затем имя и фамилию.
Далее просят электронную почту (её пишем) и номер телефона (это не обязательно). Затем в процессе соглашаемся с обработкой данных, придумываем пароль и создаём ник — его пишем латиницей. После этого регистрация будет завершена.
Тут нам уже потребуется VPN любой страны — главное, не России или Беларуси. Заходим в приложение Battle.net и подключаемся к свежей учётке. Переходим в магазин, находим Diablo Immortal и начинаем загрузку.
Если отключить VPN, то игра пропадёт из списка доступных игр, однако её запуск всё равно должен проходить — это можно сделать через меню приложений в самой Windows.
Другой способ, который пока ещё не обкатан, играть на эмуляторе Android. У этого метода есть одно большое преимущество — можно использовать собственную учётную запись Battle.net из России, а не создавать новую.
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