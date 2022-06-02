В свежем ролике Call of Duty: Modern Warfare 2 герои едут на войну
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Activision выпустила свежий трейлер Call of Duty: Modern Warfare 2, где все ключевые герои продолжения едут в место боевых действий. Издатель также подтвердил, что игру полноценно покажут 8 июня в 20:00 мск.
Студия не торопится раскрывать ключевые особенности продолжения, но благодаря утечкам нам известно, что основной темой Modern Warfare 2 станет противостояние американского спецотряда и мексиканских картелей. При этом многие события развернутся в мегаполисах США.
Выход Modern Warfare 2 запланирован на 28 октября для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. До релиза пройдёт открытое тестирование мультиплеера, ранний доступ к которому дадут за оформление предварительного заказа.
Вдобавок Infinity Ward готовит полностью новую Warzone.
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