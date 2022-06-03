Far Cry 6 взломали через восемь месяцев после релиза
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Хакерша под ником Empress потихоньку справляется со взломов крупных осенних релизов прошлого года. В апреле ей поддалась Deathloop от студии Arkane, теперь пришло время и Far Cry 6.
Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.
Девушку не остановило даже то, что в шутере Ubisoft установлена новейшая система защиты Denuvo 13, которая продержалась целых восемь месяцев после релиза. Ранее Empress взламывала Red Dead Redemption 2, Immortals: Fenyx Rising и множество других тайтлов.
Far Cry 6 вышла 7 октября 2021 года на ПК и консолях и получила смешанные отзывы от прессы и игроков. Проект хвалили за красивый открытый мир и всё ещё работающую формулу серии, но при этом жёстко критиковали за беззубый сюжет, отсутствие крупных нововведений и скучные побочные миссии.
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