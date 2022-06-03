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В Horizon Forbidden West добавили режим «Новая игра+» и ультравысокий уровень сложности

В Horizon Forbidden West добавили режим «Новая игра+» и ультравысокий уровень сложности
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На презентации State of Play студия Guerrilla объявила о выходе крупного апдейта для Horizon Forbidden West. В экшен добавили долгожданный режим «Новая игра+», который позволит геймерам пройти игру ещё раз со всем снаряжением и разблокированными умениями после первого прохождения.

А чтобы особенно хардкорные пользователи не скучали, в проекте появился ультравысокий уровень сложности. В описании говорится, что он предназначен только для тех, кто жаждет максимального испытания своих возможностей. Также в игре появилась возможность сбросить полученные Элой способности и трансмогрификация — она позволяет изменить внешний вид главной героини.

Horizon Forbidden West доступна на PS4 и PS5. Ранее Sony объявила, что работает над сериалом по Horizon Zero Dawn, который выйдет на Netflix. Даты выхода у экранизации пока нет.

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