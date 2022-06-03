В Horizon Forbidden West добавили режим «Новая игра+» и ультравысокий уровень сложности

На презентации State of Play студия Guerrilla объявила о выходе крупного апдейта для Horizon Forbidden West. В экшен добавили долгожданный режим «Новая игра+», который позволит геймерам пройти игру ещё раз со всем снаряжением и разблокированными умениями после первого прохождения.
А чтобы особенно хардкорные пользователи не скучали, в проекте появился ультравысокий уровень сложности. В описании говорится, что он предназначен только для тех, кто жаждет максимального испытания своих возможностей. Также в игре появилась возможность сбросить полученные Элой способности и трансмогрификация — она позволяет изменить внешний вид главной героини.
Horizon Forbidden West доступна на PS4 и PS5. Ранее Sony объявила, что работает над сериалом по Horizon Zero Dawn, который выйдет на Netflix. Даты выхода у экранизации пока нет.
- 3 июня 2022
-
11:53
-
11:24
-
10:55
-
10:24
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:23
-
01:37
-
01:17
-
01:14
-
01:04
- 2 июня 2022
-
22:51
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:43
-
19:27
-
19:04
-
19:02
-
18:30
-
18:03
-
17:50
-
17:14
-
17:09
-
16:18
-
15:51
-
15:49
-
14:53
-
14:52
-
14:33
-
14:23
-
13:49
-
13:35
-
12:57