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Источники: первый сезон Battlefield 2042 начнётся через четыре дня

Источники: первый сезон Battlefield 2042 начнётся через четыре дня
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Журналист Том Хендерсон со ссылкой на источники сообщил, что первый сезон Battlefield 2042 начнётся уже 9 июня. Также он рассказал, когда ждать трейлеры события и геймплей.

Создатели Battlefield 2042 готовят сразу три трейлера к старту первого сезона. В роликах расскажут о самом событии, о новом оперативнике Эвелине Лис и боевом пропуске. Видео опубликуют 7 июня в 18:00 мск, сообщил Хендерсон.

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Через несколько минут после публикации трейлеров появятся впечатления блогеров, которым дадут попробовать новый контент Battlefield 2042 за день до этого. По словам Хендерсона, популярные авторы представят много геймплея первого сезона.

Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее датамайнер раскрыл подробности первого сезона шутера, в котором появятся оперативник, карта, техника и другие новинки.

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