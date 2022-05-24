EA показала масштабные изменения в Battlefield 2042. Шутер всё-таки спасут?

EA и DICE перед скорым стартом запуском первого сезона Battlefield 2042 представила 15-минутный ролик с рассказом про ближайшие изменения шутера. И их действительно много — причём разработчики действительно исправляют нужные вещи.
Карты
Карты перестанут быть пустырями, но это будет происходить постепенно. В первом сезоне, который продлится с июня по август, разработчики представят полностью новую версию «Калейдоскоп»: вместо пустых пространств там добавят больше всевозможных укрытий. Нововведения выглядят реально существенно.
Вот несколько примеров из ролика:
Как изменятся точки на карте.
Вдобавок команда показала нововведения для карты «Возрождение» — их обещают добавить не раньше осени.
Как изменится расстановка точек и структуры карты.
Всё это выглядит отлично, однако темпы решения проблем несколько скудные — то есть за семь месяцев с релиза DICE исправит только одну из семи карт. Вторую — примерно через 10 месяцев после релиза. Нетронутых к тому моменту будет ещё пять!
Ещё одна важная новость: ремейки карт из Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 и Battlefield 3, созданные для Battlefield Portal, добавят в ротацию режима All-Out Warfare.
Режимы
С режимами ситуация поинтереснее: «Захват» останется ориентированным на 128 игроков, однако разработчики будут пытаться лучше проектировать карты для лучшего дизайна сражений. Сейчас слишком много пустых пространств и огромные расстояния между точками.
С «Прорывом» уже ситуация понятнее: он теперь будет ограничен на 64 игрока, однако куда интереснее, что в течение первого сезона разработчики добавят полноценный «Штурм» на 32 игрока. Он будет доступен именно в режиме All-Out Warfare, а не Portal.
Hazard Zone
Ввиду низкой популярности режима DICE решила отказаться от его дальнейшего развития — баги ещё будут исправлять, однако никакого значительного нового контента ожидать не стоит.
Специалисты
DICE уже работает над стилистической адаптацией героев в сторону большего реализма: это отразится и во внешности — персонажи станут более брутальными и менее мультяшными.
И в репликах — они перестанут разговаривать как герои какой-нибудь Overwatch.
Вдобавок планируют масштабно улучшить отображение анимаций. Примеры:
А вот геймплейные изменения придётся подождать. Разработчики решили не делать небольшие или временные изменения, сосредоточившись на долгосрочном решении возникших проблем и неверных решений команды.
Мы не хотим бежать в любое новое направление, пока не будем на 100% уверены, что выбранное направление — верное.
Ещё в течение первого сезона обещают новые улучшения по части геймплея и интерфейса — глобальная задача DICE состоит в улучшении командного взаимодействия. А вот контент-план на ближайшие несколько месяцев.
Ролик DICE про будущее Battlefield 2042
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