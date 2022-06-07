Ноутбуки на российском чипе «Байкал-М» запускают в производство. Цена — до 120 тыс. рублей

Российская компания «Промбит» завершила подготовку к запуску производства ноутбука Bitblaze Titan BM15 на базе процессора «Байкал-М». Организация планирует выпустить в продажу первую партию из 1000 компьютеров уже в ближайшие месяцы. Полноценное производство должно начаться в конце 2022 года.

Характеристики Bitblaze Titan BM15

Процессор : 8-ядерный «Байкал-М» с частотой 1,5 ГГц

: 8-ядерный «Байкал-М» с частотой 1,5 ГГц Графический процессор : интегрированный

: интегрированный Оперативная память : 16-128 ГБ SO DIMM DDR4, 2 канала, несменная

: 16-128 ГБ SO DIMM DDR4, 2 канала, несменная Накопитель : 250-512 ГБ SSD M.2

: 250-512 ГБ SSD M.2 Дисплей : 15,6 дюйма, IPS-матрица, разрешение 1920х1080 пикселей

: 15,6 дюйма, IPS-матрица, разрешение 1920х1080 пикселей Операционная система: Astra Linux или Alt Linux

Цена устройств составит от 100 до 120 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Компания уже открыла предзаказы на ноутбуки на своём сайте. Создатели обещают один год базовой технической поддержки и три года гарантии на оборудование.

В компании отметили, что Bitblaze Titan BM15 не предназначен для игр, а основными покупателями должны стать российские государственные организации и структуры.