Ноутбуки на российском чипе «Байкал-М» запускают в производство. Цена — до 120 тыс. рублей
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Российская компания «Промбит» завершила подготовку к запуску производства ноутбука Bitblaze Titan BM15 на базе процессора «Байкал-М». Организация планирует выпустить в продажу первую партию из 1000 компьютеров уже в ближайшие месяцы. Полноценное производство должно начаться в конце 2022 года.
Характеристики Bitblaze Titan BM15
- Процессор: 8-ядерный «Байкал-М» с частотой 1,5 ГГц
- Графический процессор: интегрированный
- Оперативная память: 16-128 ГБ SO DIMM DDR4, 2 канала, несменная
- Накопитель: 250-512 ГБ SSD M.2
- Дисплей: 15,6 дюйма, IPS-матрица, разрешение 1920х1080 пикселей
- Операционная система: Astra Linux или Alt Linux
Цена устройств составит от 100 до 120 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Компания уже открыла предзаказы на ноутбуки на своём сайте. Создатели обещают один год базовой технической поддержки и три года гарантии на оборудование.
В компании отметили, что Bitblaze Titan BM15 не предназначен для игр, а основными покупателями должны стать российские государственные организации и структуры.
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