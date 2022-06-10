Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор фанател от видеоигр
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Часто бывает, что знаменитые люди оказываются теми ещё геймерами. Недавно звезда «Очень странных дел» и «Чёрной вдовы» Дэвид Харбор рассказал, что раньше увлекался играми.
По словам актёра, больше всего времени он проводил в World of Warcraft и The Sims. Первую он в шутку возненавидел, потому что World of Warcraft поглотила Харбора с головой. Ни о чём другом он и думать не мог.
В 2005 году я по уши завяз в этой игре. Она разрушила мою жизнь на год. Хочу сказать, что я был словно сумасшедший, зависимый. У меня был Ночной эльф по имени Норад, и он был вторым танком в гильдии.
Также Харбора увлекла и The Sims. Он играл в неё очень долго и строил актёрскую карьеру, пока не решил посмотреть на себя со стороны и завязать с геймерством.
Я помню, что мой персонаж достиг определённого уровня в карьере, и я хотел, чтобы он улучшил свою речь для актёрства. Тогда я подумал о том, что мне пора посмотреть на свою жизнь с другой стороны.
Вторая часть «Очень странных дел» выйдет на Netflix 1 июля. В шоу Дэвид Харбор играет шерифа Джима Хоппера.
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