Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор фанател от видеоигр

Часто бывает, что знаменитые люди оказываются теми ещё геймерами. Недавно звезда «Очень странных дел» и «Чёрной вдовы» Дэвид Харбор рассказал, что раньше увлекался играми.

По словам актёра, больше всего времени он проводил в World of Warcraft и The Sims. Первую он в шутку возненавидел, потому что World of Warcraft поглотила Харбора с головой. Ни о чём другом он и думать не мог.

В 2005 году я по уши завяз в этой игре. Она разрушила мою жизнь на год. Хочу сказать, что я был словно сумасшедший, зависимый. У меня был Ночной эльф по имени Норад, и он был вторым танком в гильдии.

Также Харбора увлекла и The Sims. Он играл в неё очень долго и строил актёрскую карьеру, пока не решил посмотреть на себя со стороны и завязать с геймерством.

Я помню, что мой персонаж достиг определённого уровня в карьере, и я хотел, чтобы он улучшил свою речь для актёрства. Тогда я подумал о том, что мне пора посмотреть на свою жизнь с другой стороны.

Вторая часть «Очень странных дел» выйдет на Netflix 1 июля. В шоу Дэвид Харбор играет шерифа Джима Хоппера.