Sony повторно выпустит в прокат фильм «Человек-паук: Нет пути домой» с новыми сценами

Sony объявила о повторном прокате фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Уже 2 сентября в кинотеатрах США и Канады, а затем и в других странах, начнётся показ расширенной версии картины, которую назвали The More Fun Stuff Version («Ещё более весёлая версия»). Неизвестно, какой будет продолжительность фильма и какие сцены в него войдут.

По данным аналитиков, повторным выпуском в прокат Sony планирует дойти до общей отметки в $ 2 млрд сборов — прямо сейчас касса картины составляет $ 1,901 млрд. Фильм занимает шестую строчку в списке самых кассовых фильмов всех времён, уступая «Мстителям: Война бесконечности» приблизительно $ 150 млн.

Ранее Sony перевыпустила в прокат провального «Морбиуса» — и за первые выходные фильм кое-как собрал $ 85 тыс.