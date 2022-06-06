Провальный «Морбиус» ещё раз провалился после повторного проката в США

3 июня на волне мемной популярности «Морбиуса» с Джаредом Лето Sony вернула кинокомикс в 1037 кинотеатров США. Судя по всему, компания надеялась добрать кассу, однако что-то пошло не так.

Пятничные сборы «Морбиуса» составили всего лишь $ 85 тыс., общая касса картины в США кое-как добралась до отметки в $ 73,6 млн. При этом многие фанаты фильма в соцсетях отметили, что решили не идти на повторный показ — они предпочитают смотреть кинокомикс на Twitch и в других онлайн-сервисах с тысячами таких же поклонников.

Интересно, что повторный показ ленты породил ещё одну волну мемов. Многие пользователи заявляют, что картина на самом деле собрала $ 85 «морбомиллионов», а «СМИ просто скрывают правду» от них. Ранее на вирусную популярность фильма отреагировал сам Джаред Лето — актёр опубликовал видео, в котором он читает сценарий продолжения «Морбиуса». Лента получила название «Морбиус 2: Время морбить».