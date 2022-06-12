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Overwatch 2 станет бесплатной. Ранний доступ начнётся 4 октября

Overwatch 2 станет бесплатной. Ранний доступ начнётся 4 октября
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Activision Blizzard объявила, что долгожданная Overwatch 2 выйдет 4 октября в раннем доступе на ПК и консолях. Интереснее всего то, что она выйдет на полностью бесплатной основе — поиграть сможет любой желающий. На релизе будет доступен новый герой — «танк» по имени Junker Queen.

В игре обещают сохранить соревновательный дух оригинальной игры и реализовать кроссплатформенную игру и прогрессию. Это значит, что ПК-игроки смогут поиграть против консольных игроков, при этом продолжив свой прогресс на другом устройстве.

Blizzard пообещала перебалансировать героев, вводить новые карты, персонажей, режимы и постоянно добавлять новые косметические наборы. Когда именно Overwatch 2 покинет ранний доступ, разработчики не сообщают.

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