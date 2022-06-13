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Герой Starfield не будет говорить

Герой Starfield не будет говорить
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Разработчики амбициозной космической ролевой игры Starfield из Bethesda сообщили важную деталь. Диалоги с персонажами будут вестись от первого лица, они не будут озвучиваться главным героем.

На прошедшей презентации Xbox и Bethesda показали первый геймплей проекта. В 15-минутном ролике можно увидеть стрельбу, исследование планет и диалоги с персонажами.

Релиз Starfield состоится в 2023 году на ПК и Xbox Series. Также стало известно, что в проекте будет полноценный фоторежим. Об этом Bethesda не говорила, однако во время сканирования мест игроки обнаружили отдельную вкладку для фотомода.

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