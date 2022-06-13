Герой Starfield не будет говорить
Поделиться
Разработчики амбициозной космической ролевой игры Starfield из Bethesda сообщили важную деталь. Диалоги с персонажами будут вестись от первого лица, они не будут озвучиваться главным героем.
На прошедшей презентации Xbox и Bethesda показали первый геймплей проекта. В 15-минутном ролике можно увидеть стрельбу, исследование планет и диалоги с персонажами.
Релиз Starfield состоится в 2023 году на ПК и Xbox Series. Также стало известно, что в проекте будет полноценный фоторежим. Об этом Bethesda не говорила, однако во время сканирования мест игроки обнаружили отдельную вкладку для фотомода.
Комментарии
- 13 июня 2022
-
20:02
-
19:27
-
19:00
-
18:39
-
18:29
-
18:21
-
18:00
-
17:15
-
16:28
-
16:16
-
16:01
-
15:32
-
14:52
-
14:49
-
14:41
-
14:20
-
13:57
-
13:43
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:25
-
11:53
-
11:23
-
10:55
-
10:23
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:22
- 12 июня 2022
-
23:24
-
22:42
-
21:59
-
21:40
-
21:32
Партнерский контент