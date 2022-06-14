СМИ: Леди Гага может сыграть Харли Квинн в «Джокере 2». Фильм будет мюзиклом

По данным источников The Hollywood Reporter, Леди Гага ведёт переговоры о роли в «Джокере 2» с Хоакином Фениксом. Подробности не раскрываются, однако журналисты считают, что актриса сыграет Харли Квинн — возлюбленную Джокера во вселенной DC и бывшего врача психиатрической клиники Аркхема. Судя по всему, персонаж артистки не будет связан с Марго Робби, которая исполнила роль героини в других фильмах DC.
Источники THR отмечают, что будущая картина может стать мюзиклом — то есть, в ней появятся музыкальные номера. Пока неясно, насколько точна эта информация, и действительно ли режиссёр Тодд Филлипс планирует cменить жанр, ведь оригинальная картина запомнилась как жестокая криминальная драма.
У «Джокера 2» пока нет даже приблизительной даты выхода. Судя по всему, премьера фильма состоится не раньше 2023 года.
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