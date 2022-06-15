СМИ: NVIDIA отложила выход ультрабюджетной GTX 1630 на неопределённый срок

Издание VideoCardz сообщает, что NVIDIA уже во второй раз откладывает релиз ультрабюджетной видеокарты GTX 1630. Изначально она должна была поступить в продажу 31 мая, однако затем выход сдвинули на две недели вперёд. Недавно NVIDIA прислала письмо вендорам о том, что выход чипа откладывается на неопределённый срок.
GTX 1630 должна стать заменой культовой GTX 1050 Ti. Цена видеокарты составит в районе $ 190, или около 12 тыс. рублей. Если верить источникам VideoCardz, то по каким-то характеристикам 1630 будет слабее 1050 Ti. При этом сама NVIDIA не проводила презентации чипа и не объявляла о его существовании.
По данным инсайдера под ником kopite7kimi, компания планирует этим летом выпустить линейку RTX 40. Старт продаж якобы должен состояться в июле или в августе, однако, по информации VideoCardz, и её выход перенесли на месяц.
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