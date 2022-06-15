Онлайн хоррора The Quarry отложили из-за ситуации на Украине

Кооперативный хоррор The Quarry от создателей Until Dawn поступил в продажу 10 июня, однако его мультиплеер для совместного прохождения запустят лишь 8 июля. По словам творческого директора студии Supermassive Games Уилла Байлса, команде пришлось отложить выход сетевой части из-за ситуации на Украине. Там находились некоторые разработчики студии и один из главных серверов.

У нас возникли некоторые проблемы с сетевым режимом в связи с тем, что часть нашей команды находилась на Украине. Поэтому нам пришлось отложить запуск онлайна, ведь сотрудникам нужно было переехать в другое место.



Также нам пришлось переместить сервер из Киева в Варшаву, а разработчикам пришлось уезжать, потому что там была очень опасная обстановка. Онлайн запустится через несколько недель, работа над ним уже завершена. Осталось только его протестировать.

Хоррор The Quarry рассказывает историю группы подростков, которые попадают в мистические обстоятельства и должны выжить — но только от действий игрока зависит, сохранят ли они свою жизнь. Игра вышла на ПК и консолях, но не в России. Ранее ключи для проекта начали продавать сторонние магазины.