В бету Overwatch 2 всё же пустят русских?

Пару дней назад на сайте Overwatch 2 появились FAQ, где отдельно отмечалось, что на тестирование сиквела пустят жителей всех стран — за исключением России, Беларуси и Китая. Однако теперь эта приписка пропала. Причём как на английской, так и на русской версии страницы.
Теперь там лишь упоминаются платформы для беты, однако в следующем пункте Blizzard отмечает, что при отборе участников для теста важен «географический регион, указанный при регистрации в службе Battle.net». Возможно, запрет для России и Беларуси решили оставить, но публично его обозначат иначе.
Blizzard не сообщает, будет ли бета доступна в России. Мы предполагаем, что покупатели специального набора с гарантированным доступом в другой стране для консолей без проблем смогут играть на российских аккаунтах. С версией для ПК всё сложнее.
Бета Overwatch 2 выйдет 28 июня, а ранний доступ начнётся 4 октября. Полноценный релиз ожидается в 2023 году.
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