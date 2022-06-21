Настоящий эпик — трейлер финальных серий 4-го сезона «Очень странных дел»

Netflix опубликовал трейлер финальных двух серий четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». Судя по всему, зрителей ждёт нечто эпичное — дети объединятся для того, чтобы противостоять злодею Векне и положить ему конец раз и навсегда.

Финальные два эпизода длительностью около четырёх часов выйдут 1 июля на Netflix. Фанаты тем временем уже готовятся переживать за своих любимых героев — исполнитель роли Уилла Ноа Шнапп заявил, что до пятого сезона доживут не все персонажи.

Ранее четвёртый сезон «Очень странных дел» стал самым популярным англоязычным шоу в истории Netflix, обогнав невероятно популярных «Бриджертонов». Вполне возможно, нас ждёт ещё один рекорд, до которого осталось всего несколько недель.