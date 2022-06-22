«Доктор Стрэндж 2» вышел в цифре

Сегодня фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» вышел в цифровом формате на Disney+. Ленту уже можно посмотреть на площадке, однако в России Disney+ не работает.

Сюжет картины посвящён Доктору Стрэнджу, который столкнулся с последствиями своих действий в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Срежиссировал ленту Сэм Рэйми, известный по трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал смешанные отзывы. С одной стороны, люди остались довольны работой Рэйми и атмосферой фильма, однако больше всего пострадали сценарий и персонажи. Ещё многим не нравится слишком громкое название, якобы никакой мультивселенной в картине и не пахло.

Из-за санкций фильм в России так и не вышел.