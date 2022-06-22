Брэд Питт думает о завершении карьеры в кино
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Брэд Питт снимается в кино уже больше 35 лет — первую роль актёр исполнил в далёком 1987 году. С тех пор зрители любят артиста за роли во многих картинах, включая «Бойцовский клуб», «Семь» и «Бесславные ублюдки».
В интервью изданию GQ 58-летний Брэд Питт заявил о финальной стадии своей творческой карьеры. Актёр сравнил её с последним триместром в году и намекнул на скорый уход из кино.
Я позиционирую себя как актёра на последнем издыхании. Как будто я в последнем семестре или триместре. Каким будет этот период? И где я ещё планирую сняться? Эти вопросы я задаю себе сам.
Последней крупной ролью актёра стал фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», где Питт воплотил Клиффа Бутта — дублёра Рика Далтона в исполнении Леонардо Ди Каприо. Прямо сейчас артист заявлен в двух фильмах. Это «Тигр» про небольшой посёлок в Сибири и «Африка», которую поставит его бывшая жена Анджелина Джоли.
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