В Epic Games Store дарят сразу две бесплатные игры. Забрать можно и в России
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Новая неделя — новая раздача в Epic Games Store. В этот раз игроков порадуют сразу двумя играми.
- Car Mechanic Simulator 2018 — симулятор автомеханика от студии Red Dot Games, где нужно ремонтировать, красить и тюнинговать машины.
- A Game of Thrones: The Board Game — Digital Edition — настольная игра во вселенной «Игры престолов». Для победы в ней потребуются нешуточные навыки дипломатии, военного ремесла и стратегического планирования. Играть можно как в одиночку против ботов, так и по сети с друзьями.
При этом игрокам из России не следует предпринимать никаких манипуляций — проекты доступны в нашей стране. Раздача продлится до 30 июня.
А уже через неделю — с 30 июня по 7 июля — раздадут ещё два проекта: изометрическую ролевую игру Geneforge 1 — Mutagen и пошаговый «рогалик» Iratus: Lord of the Dead.
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