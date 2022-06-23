В Epic Games Store дарят сразу две бесплатные игры. Забрать можно и в России

Новая неделя — новая раздача в Epic Games Store. В этот раз игроков порадуют сразу двумя играми.

Car Mechanic Simulator 2018 — симулятор автомеханика от студии Red Dot Games, где нужно ремонтировать, красить и тюнинговать машины.

A Game of Thrones: The Board Game — Digital Edition — настольная игра во вселенной «Игры престолов». Для победы в ней потребуются нешуточные навыки дипломатии, военного ремесла и стратегического планирования. Играть можно как в одиночку против ботов, так и по сети с друзьями.

При этом игрокам из России не следует предпринимать никаких манипуляций — проекты доступны в нашей стране. Раздача продлится до 30 июня.

А уже через неделю — с 30 июня по 7 июля — раздадут ещё два проекта: изометрическую ролевую игру Geneforge 1 — Mutagen и пошаговый «рогалик» Iratus: Lord of the Dead.