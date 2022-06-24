«Мы здорово провели время»: Крис Эванс попрощался с iPhone 6s и перешёл на iPhone 13

Крис Эванс в своих социальных сетях сообщил, что прощается со смартфоном iPhone 6s и переходит на iPhone 13. Со старым телефоном Эванс проходил с 2015 года, то есть семь лет.

По словам актёра, он будет скучать по кнопке «Домой». Также Крис Эванс поделился другими воспоминаниями. Так, он вспомнил про попытки зарядить телефон за ночь, зернистые фотографии и колебания показателей заряда батареи от 15% до 100%

RIP Iphone 6s. Мы здорово провели время, я буду скучать по кнопке «Домой». Но я точно не буду скучать по ночным битвам за то, чтобы заставить тебя зарядиться, по зернистым фотографиям и внезапным скачкам заряда батареи со 100% до 15% — а затем до внезапного отключения. Это было классное время. Спи спокойно, приятель.

Новенький iPhone 13 находится слева

Крис Эванс получил наибольшую известность благодаря роли Капитана Америка в фильмах Marvel Studios.