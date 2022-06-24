Кристиан Бэйл: я до сих пор не смотрел нового «Бэтмена»

На премьере фильма «Тор: Любовь и гром» в США исполнитель роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана Кристиан Бэйл признался, что так и не посмотрел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Всё потому, что он в целом довольно редко смотрит фильмы — даже картины режиссёров, с которыми он работает. По его словам, постановщики часто удивляются этому и не могут поверить, что актёр смотрел всего лишь парочку их лент.

Когда режиссёры узнают, что я смотрел лишь несколько их фильмов, они пристально вглядываются в меня и спрашивают: «Ты серьёзно?»

Бэйл отметил, что любит откладывать фильмы в долгий ящик и добирается в конечном итоге далеко не до всех картин. Но «Бэтмена» Мэтта Ривза он обязательно посмотрит, потому что считает Паттинсона отличным актёром, а у самого фильма очень хорошие отзывы.

Мировая премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоится 8 июля. Ранее Кристиан Бэйл заявил, что до съёмок в ленте даже не знал, что такое «киновселенная Marvel».