Кристиан Бэйл: я до сих пор не смотрел нового «Бэтмена»

На премьере фильма «Тор: Любовь и гром» в США исполнитель роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана Кристиан Бэйл признался, что так и не посмотрел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Всё потому, что он в целом довольно редко смотрит фильмы — даже картины режиссёров, с которыми он работает. По его словам, постановщики часто удивляются этому и не могут поверить, что актёр смотрел всего лишь парочку их лент.
Когда режиссёры узнают, что я смотрел лишь несколько их фильмов, они пристально вглядываются в меня и спрашивают: «Ты серьёзно?»
Бэйл отметил, что любит откладывать фильмы в долгий ящик и добирается в конечном итоге далеко не до всех картин. Но «Бэтмена» Мэтта Ривза он обязательно посмотрит, потому что считает Паттинсона отличным актёром, а у самого фильма очень хорошие отзывы.
Мировая премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоится 8 июля. Ранее Кристиан Бэйл заявил, что до съёмок в ленте даже не знал, что такое «киновселенная Marvel».
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