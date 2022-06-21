Кристиан Бэйл — о съёмках в «Торе 4»: я даже не знал, что такое киновселенная Marvel

В интервью Total Film Кристиан Бэйл, известный по роли Бэтмена и сыгравший в фильме «Тор: Любовь и гром» злодея Горра, рассказал о грядущей картине.
По его словам, он с радостью вернулся к кинокомиксам после большого перерыва, однако его смутила реакция зрителей в интернете. Фанаты Marvel говорили о том, что Бэйл «вступил в киновселенную Marvel» (MCU), однако сам актёр даже не знал, что это такое.
Я читал реакции людей: «Вы посмотрите! Он присоединился к MCU!» А я думал: «Что-что я сделал? Ни к чему я, блин, не присоединялся, спасибо. Какая ещё MCU?» Мне даже пришлось спрашивать, что это вообще такое.
Актёр также заявил, что сперва пожалел о своём согласии на участие в картине. Тогда он выяснил, что Горр, Убийца богов в оригинальных комиксах «постоянно бегает в стрингах». Однако режиссёр Тайка Вайтити успокоил актёра, сказав, что ему не придётся следовать примеру персонажа.
Сначала я подумал: «Да я знаю, что он должен делать». Его имя ведь обо всём говорит. Но я решил погуглить и выяснил, что в комиксах он постоянно бегает в стрингах. Тогда я и решил, что для этой роли позвали не того актёра.
Тайка быстро развеял все мои опасения о том, что мне придётся бегать полуголым. Но я так и не смог выбросить из головы то, что они могут нарядить меня во что угодно, ведь я снимался на фоне голубого экрана.
Мировая премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоится 8 июля, однако выход в России под вопросом из-за ухода Disney с отечественного рынка. Ранее Marvel выпустила ещё один трейлер картины — с кучей юмора и эпичных битв.
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