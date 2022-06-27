СМИ: CD Projekt сама тестировала Cyberpunk 2077 и знала обо всех багах

Недавно в сети появилась информация о том, что компания Quantic Lab, которая помогала в тестировании Cyberpunk 2077, врала в отчётах и якобы ввела CD Projekt RED в заблуждение о техническом состоянии игры.

Блогер LegacyKillaHD решил опросить разработчиков из CD Projekt, знали ли они о множестве багов до выхода игры. На условиях анонимности они подтвердили эту информацию — руководство прекрасно понимало ужасное техническое состояние проекта. Румынская Quantic Lab действительно принимала участие в тестировании, однако CDPR тестировала основные механики Cyberpunk 2077 самостоятельно.

Проблема, как заявляют разработчики, была в сроках. Авторы попросту не успевали исправить все баги, которых было очень и очень много. Настолько много, что не помогли и несколько переносов игры осенью 2020 года.

Недавно CD Projekt RED выпустила патч 1.5 для Cyberpunk 2077, который исправил большинство самых раздражающих проблем, и прямо сейчас трудится над единственным дополнением. Какими-либо деталями разработчики до сих пор не поделились.