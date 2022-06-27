Natus Vincere удалила новость о переходе российского игрока через час после анонса

Украинский клуб Natus Vincere убрал все упоминания трансфера Ивана ubah Капустина в состав по PUBG: Battlegrounds после критики фанатов. Оригинальная новость о замене Андрея Qwizzy Побединского на киберспортсмена из России доступна только по прямой ссылке на сайте.
Из социальных сетей NAVI исчезли все упоминания об изменениях состава, также было удалено интервью с Капустиным на YouTube-канале — там игрок в PUBG рассказывал о переезде в Сербию и тёплых отношениях с клубом. Время публикации новости на сайте было изменено на 20 июня, но найти публикацию в списке материалов невозможно.
Клуб не комментировал произошедшее — возможно, данные шаги связаны с негативной реакцией украинских болельщиков в комментариях после анонса.
Ранее стало известно, что Иван ubah Капустин вернулся в ростер NAVI после трёхлетнего перерыва. Первым турниром для обновлённого состава «жёлто-чёрных» должен стать онлайн-чемпионат G-Loot Season 6.
- 27 июня 2022
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