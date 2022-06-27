Иван ubah Капустин вернулся в состав NAVI по PUBG

27-летний российский киберспортсмен Иван ubah Капустин спустя три с половиной года вновь присоединился к подразделению Natus Vincere в «королевской битве» PUBG: Battlegrounds. В текущем ростере опытный игрок заменит Андрея Qwizzy Побединского.

С апреля по октябрь 2018 года Капустин уже защищал цвета «рождённых побеждать». С NAVI он одержал победу на GLL Season 1 и выиграл региональный турнир PUBG Global Invitational 2018. Осенью того же года ubah перешёл в европейский коллектив FaZe Clan, с которым завоевал титул чемпиона PUBG Continental Series 2: Europe и занял второе место на чемпионате мира 2019 года.

Первым турниром для обновлённого состава NAVI по PUBG станет европейский онлайн-чемпионат G-Loot Season 6, который пройдёт с 7 по 24 июля. Команды разыграют $ 50 тыс. и рейтинговые очки, по которым позже определятся участники чемпионата мира.