GeneRaL назвал лучшего героя для сложной линии в Dota 2
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Киберспортсмен Виктор GeneRaL Нигрини во время прямой трансляции рассказал о перспективах отдельных персонажей в текущей мете Dota 2. По мнению экс-игрока Natus Vincere, прежде актуальный хардлайнер Slardar сейчас менее актуален в обычных играх, в отличие от Void Spirit и Pangolier.
Герой мусор. У Pangolier и Void Spirit тоже нет урона по строениям, но они готовы драться «24 на 7». «Селёдка» же просто качается — это как Баланар. Афк-фарм до Mask of Madness, Blink Dagger. Ты не можешь постоянно драться — делаешь килл, второй килл, дальше качаешься до BKB. Slardar нужна размеренная игра.
Помимо этого, Нигрини ответил на вопрос о лучшем оффлейнере в патче 7.31d.
Самый сильный герой позиции 3? Сейчас это Enigma, по моему мнению.
GeneRaL также раскритиковал игроков, которые покупают Aghanim's Shard на герое Clockwerk — оффлейнер считает, что Blink Dagger будет намного эффективнее.
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