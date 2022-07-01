Небинарные фанаты Warhammer 40,000 требуют изменить мужские правила настолки

Небинарные фанаты Warhammer 40,000, которые определяют себя не только как мужчину или женщину, недовольны сводом правил настолки The Horus Heresy — Age of Darkness. Они требуют у разработчиков переписать отрывок про космических десантников в открытом письме.

В своде правил настольной игры указывают, что процесс создания космических десантников связан с гормональным и биологическом составом человеческого мужчины. Из-за этого только они могут трансформироваться.

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Такое описание не устроило фаната под ником Draeci, который опубликовал открытое письмо. Под ним подписались уже около 2 тыс. человек. Игрок считает, что понятие «биологический мужчина» часто используется со злым умыслом. Также тревогу у него вызывает «гормональный состав», потому что разницы между обычным человеком и употребляющим препараты при смене пола почти нету, считает Draeci.

Из-за этого игрок в открытом письме требует от разработчиков быть более внимательными к формулировкам, чтобы не задевать чувства небинарных фанатов. Также предлагают перед публикацией отдавать текст на редактуру «чувствительным читателям». Для примера Draeci предложил свой вариант истории десантников.

Человеческие мужчины были единственными успешными кандидатами, полученными в результате сложного процесса трансформации, с помощью которого изначально были созданы космические десантники.

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