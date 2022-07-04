«Безусловно позитивный шаг»: Минпромторг — об уходе Microsoft из России
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Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак заявил, что уход Microsoft с рынка РФ в перспективе положительно скажется на российских разработчиках ПО. По его словам, отечественные авторы смогут занять освободившиеся ниши рынка.
С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта, этот шаг безусловно позитивный. В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять.
Чиновник также прокомментировал рост запросов россиян об активации пиратских копий Windows. Он произошёл практически сразу после того, как Microsoft заявила о приостановке своей деятельности на территории РФ. По словам Шпака, уход компании практически никак не скажется на обычных россиянах.
Те, кто привык пользоваться пиратскими версиями, наверное, и будут продолжать ими пользоваться. В этом смысле, есть Microsoft на рынке или нет Microsoft на рынке, особого влияния не окажет.
Что касается создания отечественной операционной системы, то в ней Шпак не видит особого смысла. Ведь прямо сейчас есть «Ред ОС», ALT Linux и Astra Linux, которые справляются с поставленными задачами.
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