К PS5 могут позволить подключать устройства от PS3, PS2 и PS1

Компания Sony подала заявку на патент, судя по которой, к PS5 можно будет подключить устройства с предыдущих консолей PlayStation. Среди них могут быть старые геймпады, камеры, карты памяти и контроллеры движения.

Патент называется «Системы и методы преобразования устаревшего кода в обновлённый код». Он предполагает, что старые устройства вроде камеры EyeToy, мышки PlayStation и даже портативных консолей PSP можно будет подключить к PS5. Есть и некий устаревший кардридер, который, возможно, позволит считывать карты памяти с PS1 и PS2.

Заявка на патент ещё не означает, что Sony приступила к разработке. Вполне возможно, что компания хочет получить права на технологию, которой займётся позже.

Ранее стало известно, что Sony создала команду для сохранения старых игр. Журналист Джефф Грабб также рассказал, что компания работает над эмулятором PS3 для PS5.