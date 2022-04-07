Вот почему Sony так тянет с запуском эмулятора PS3 на PS5

Журналист Джефф Грабб на прошлой неделе уже рассказал, что Sony всё-таки работает над эмулятором PlayStation 3 для запуска старых игр на PS5. Теперь он поделился свежими деталями проекта.

Компания не торопится выпускать эксклюзивные для PS5 функции, поскольку она всё ещё очень активно поддерживает PS4. Одна из главных причин — дефицит комплектующих, из-за чего Sony попросту не может сделать требуемое число новых консолей.

Как отмечает Грабб, за год ситуация только ухудшилась — в начале 2021-го было произведено больше PS5, чем в начале 2022-го. Борьба за комплектующие в сфере только накаляется.

Текущий план Sony: активно поддерживать PS4 до конца 2022 года, после чего начать активнее смещать фокус в сторону PS5. Примерно в это время и могут выпустить эмулятор PS3 для PS5. Однако Грабб отмечает, что проект всё ещё экспериментальный — от него могут отказаться в любой момент.

Запуск эмулятора PS3 на PS5 станет эдаким ознаменованием конца эпохи PS4.