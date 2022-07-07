Кевин Файги просил Sony не торопиться с созданием своей вселенной

Издание The Ankler поделилось информацией, касающейся главы Marvel Studios Кевина Файги и фильмов Sony Pictures. Согласно данным, Файги просил Sony не торопиться с созданием собственной вселенной.

К тому же стало известно, что Файги постоянно работает с Sony и предлагает ей свои идеи для фильмов, даже если в них нет Человека-паука. Главу Marvel Studios называют хорошим человеком, который выполняет свою работу даже за пределами киновселенной Marvel.

И да, Кевин Файги из Marvel действительно взвешивает и предлагает свои идеи для фильмов Sony, в которых нет Человека-паука. Один инсайдер благодарит Файги за то, что он руководил подходом Sony к фильмам и предупредил студию, чтобы она не забегала вперёд в плане создания какой-то более крупной вселенной в духе фильмов о Мстителях.

Вполне вероятно, что Файги также прикладывал руку к созданию «Венома» и «Морбиуса». Следующим фильмом Sony Pictures по комиксам Marvel станет лента про Крэйвена-охотника.