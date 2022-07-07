Первый тизер финала сериала «Лучше звоните Солу»
Поделиться
AMC выпустила первый тизер финальных серий «Лучше звоните Солу». В 52-секундом ролике показывают чёрно-белые кадры со знакомыми локациями, а в конце Джимми Макгилл произносит фразу «Да свершится справедливость, даже если мир погибнет». Это латинское предложение, которое впервые употребил Адриан VI, папа Римский в 1522–1523 гг. в ответ на предложение помиловать аристократа Лелио делла Валле.
Вторая часть шестого сезона сериала «Лучше звоните Солу» стартует 11 июля. В последних шести эпизодах авторы свяжут историю Сола Гудмана с Уолтером Уайтом и Джесси Пинкманом из шоу «Во все тяжкие». Авторы заявляют, что фанаты пока не догадываются, в каких именно обстоятельствах появятся любимые герои. Финальный эпизод сериала выйдет 15 августа 2022 года.
Комментарии
- 7 июля 2022
-
20:50
-
20:18
-
19:53
-
19:45
-
19:43
-
19:20
-
19:14
-
18:48
-
18:10
-
17:55
-
17:24
-
17:13
-
16:58
-
16:23
-
16:07
-
15:56
-
15:47
-
15:27
-
15:16
-
14:50
-
14:45
-
14:17
-
14:15
-
14:12
-
13:50
-
13:41
-
13:33
-
13:18
-
12:58
-
12:42
-
12:35
-
11:40
-
11:02
-
10:44
-
10:05
Партнерский контент