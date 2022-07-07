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Первый тизер финала сериала «Лучше звоните Солу»

Первый тизер финала сериала «Лучше звоните Солу»
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AMC выпустила первый тизер финальных серий «Лучше звоните Солу». В 52-секундом ролике показывают чёрно-белые кадры со знакомыми локациями, а в конце Джимми Макгилл произносит фразу «Да свершится справедливость, даже если мир погибнет». Это латинское предложение, которое впервые употребил Адриан VI, папа Римский в 1522–1523 гг. в ответ на предложение помиловать аристократа Лелио делла Валле.

Вторая часть шестого сезона сериала «Лучше звоните Солу» стартует 11 июля. В последних шести эпизодах авторы свяжут историю Сола Гудмана с Уолтером Уайтом и Джесси Пинкманом из шоу «Во все тяжкие». Авторы заявляют, что фанаты пока не догадываются, в каких именно обстоятельствах появятся любимые герои. Финальный эпизод сериала выйдет 15 августа 2022 года.

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